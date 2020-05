Bonus topman op het spel bij aandeelhoudersvergadering Air France-KLM

10 miljard euro

De financiële situatie van Air France-KLM is dan ook slecht. Zo bedroeg het verlies in het eerste kwartaal maar liefst 1,8 miljard euro. Voor het tweede kwartaal verwacht de luchtvaartmaatschappij een nóg hoger verlies. Eind maart was het eigen vermogen bijna geheel verdwenen.

In april werd bekend dat de Nederlandse en de Franse staat het eens waren over een steunpakket van in totaal zo'n 10 miljard euro. KLM moet rekenen op zo'n 2 tot 4 miljard euro aan hulp.