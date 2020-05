Reclamebureau VW onderzoekt sabotage bij omstreden reclame

'N-woord'

In het filmpje is te zien hoe een grote witte hand een donkere man rondtolt en vervolgens wegschiet. Aan het eind verschijnt de tekst 'Der neue Golf', maar niet alle letters verschijnen tegelijk, waardoor even het woord 'neger' te zien is.

Op social media vallen bezoekers ook over het gebouw waar boven de deur staat 'Petit Colon', waar de donkere persoon in geschoten wordt. Colón is de Spaanse naam voor Columbus, maar in het Duits zou het ook 'kleine koloniaal' kunnen betekenen.