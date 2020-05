'McLaren ruziet over reddingsplan: racewagens al in onderpand'

Onderpand

Om de geldschieters te verzekeren dat ze hun geld terug krijgen, wilde McLaren zijn hoofdkantoor plus een waardevolle collectie klassieke auto's in onderpand geven. Dat betekent dat de geldschieters die bezittingen krijgen of kunnen verkopen als McLaren geen rente en aflossingen zou betalen.

Bestaande obligatiehouders zijn het daar niet mee eens. Zij zeggen dat McLaren in 2017 zowel het hoofdkantoor als de collectie klassiekers al aan hen in onderpand heeft gegeven. Toen was er namelijk geld nodig om voormalig topman Ron Dennis uit te kopen.