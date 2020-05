Geen kantoor, kleiner kantoor, meer ruimte? Dit doet corona met de kantoormarkt

De Groot verwacht niet dat we massaal thuis blijven werken, maar denkt ook dat de 'ouderwetse' grote kantoorruimtes langzaam zullen verdwijnen. "Een tijd lang was centralisering de trend, maar ik denk dat we meer gaan spreiden. Dat je door het land of door de stad verschillende flexibele satellietkantoren hebt. Eentje in Almere, eentje in Haarlem en dan een hoofdkantoor in Amsterdam", geeft hij als voorbeeld. "Daarnaast zullen er kortere huurcontracten komen, want bedrijven hebben minder overzicht."

Slimmer omgaan met kantoor

De meeste bedrijven die aankloppen bij vastgoedspecialist Skepp willen slimmer omgaan met de vierkante meters die ze al hebben, zegt ceo Joost Leasink. "Niet opschalen, niet afschalen, maar juist de werkomgeving coronaproof maken. Met looproutes en afscheidingswanden kan je zorgen dat het kantoor tot 60 of 70 procent gevuld is."

Skepp verwacht dit jaar duizenden bedrijven aan kantoorruimte te helpen of te adviseren over de 'coronaproof' inrichting. "We verwachten ook wel dat thuiswerken iets gebruikelijker wordt, maar je wil dat een kantoor ook een sociaal gebeuren is, een ontmoetingsplaats. Kantoren zijn geen ouderwetse typefabrieken meer."