Nederlandse directeur Tata Steel weg bij staalbedrijf: 'Buitengewoon stom'

Vertrouwen opgezegd

"Hij wordt gewoon ontslagen, dat moge duidelijk zijn", stelt de Centrale Ondernemeringsraad (COR) daar tegenover. De voorzitter van het medezeggenschapsorgaan namens de werknemers, Frits van Wieringen, uit zich fel. "Iedereen kan begrijpen dat een directievoorzitter met zo'n staat van dienst in tijden van corona niet zomaar opstapt."

De Nederlandse COR zegt het vertrouwen op in de Europese directie. Daarmee wordt aangestuurd op een nog hardere confrontatie met de Europese leiding, die volgens de COR 'niet meer in staat is om zorgvuldige besluiten te nemen'.

De Centrale Ondernemingsraad zegt per definitie niet akkoord te gaan met het verdwijnen van 1000 banen in Nederland, zoals nu gepland is in het reorganisatieplan. "Het zal duidelijk zijn dat de COR niet meer zal meewerken aan de plannen van de Europese leiding die slechts één doel hebben: de al meer dan 20 jaar verliesgevende Britse tak in de lucht houden."