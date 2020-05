Helmonds kwartet is een hit: 'Extra steun in de rug voor ondernemers'

'Net zo lief Ikea'

Als stadskunstenaar heeft ze 'een kort lijntje' met de gemeente, vertelt ze. Die had in elk geval interesse in de prints. Verder heeft ze tot nu toe bijna 400 euro verdiend aan de foto's.

Kleijn: "Ik zou willen dat het er meer waren, maar ik ben realistisch. Voor de gemiddelde Nederlander is 40 euro best veel voor een print, wie geen kunstliefhebber is hangt net zo lief een Ikea-poster aan de muur. Daarom bedacht ik een plan om het project toegankelijker te maken voor een groot publiek."