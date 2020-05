Musk wil Tesla-fabriek weer opstarten: 'Kritieke infrastructuur'

Aanklacht

Musk heeft ook een aanklacht ingediend bij de rechter tegen de lokale overheid van Alameda, waar de fabriek in Fremont staat, zei hij in een tweet. In Fremont worden Tesla's gemaakt voor de Noord-Amerikaanse en de Europese markt.

Een andere fabriek van Tesla, die in een andere county (een lagere overheid) ligt, mag wel open en Musk vindt dat onderscheid niet terecht. Elke staat is verdeeld in counties, in Californië zijn er 58.