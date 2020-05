'Fusie tussen Nederlandse en Britse tak Tata Steel op springen'

Ontvlechting

De enige manier om te voorkomen dat Brits belastinggeld in Nederland terecht komt, is door de twee bedrijven uit elkaar te halen, concluderen ingewijden bij de Volkskrant. Er wordt gesteld dat er binnen het bestuur en de commissarissen van Tata Steel Europe en de Britse en Nederlandse vennootschappen wordt gesproken over een zelfstandige toekomst van de onderdelen.

Een Nederlandse woordvoerder van Tata Steel Europe, Ariane Volz, wil tegen RTL Z niets zeggen over of er sprake is van een voorbereiding op een ontvlechting van de twee bedrijven.

Britten hebben hulp nodig, maar wie wil nog?

Het voormalige British Steel is al langer een zorgenkind voor Tata Europe. De Britse tak heeft hulp nodig om het hoofd boven water te houden. "In IJmuiden gaat het nu nog iets beter, maar ook daar hebben ze het niet makkelijk. De staalindustrie in Wales heeft een zieltogend bestaan", zegt Berghuis tegen RTL Z.

"Het draagvlak om vanuit Nederland bij te dragen aan de Britse tak is verdwenen onder de werknemers in IJmuiden", zegt Berghuis. Er ligt een reorganisatieplan klaar waarbij Tata Steel Nederland jaarlijks 100 miljoen euro dividend moet betalen aan Tata Steel United Kingdom, laat de FNV-bestuurder weten.

Een enquête onder FNV-leden die bij Tata werken, zo'n 2800 werknemers, liet al zien dat een groot deel van de medewerkers bereid is om actie te voeren om dat plan tegen te werken.

Het Indiase moederbedrijf Tata Sons, dat naast staal ook nog in allerlei andere sectoren actief is, verliest volgens Berghuis ook het vermogen om bij te dragen. Tata heeft wereldwijd veel omzet verloren als gevolg van de coronacrisis. Het bedrijf wil zijn handen aftrekken van de Europese tak en heeft eerder al gesteld dat Tata Steel Europe zijn eigen broek moet kunnen ophouden.