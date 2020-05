Uitstel van betaling voor Belgische speelgoedzuster Blokker

Van Blokker Holding naar Mirage

Blokker Holding verkocht Maxi Toys in januari vorig jaar aan de Portugese investeerder Green Swan. Die kocht later ook de Belgische winkels van Bart Smit en de Nederlandse keten Intertoys nadat die failliet was gegaan.

Nadat de familie Blokker de winkelketen met hun naam aan directeur Michiel Witteveen had verkocht, nam die in september ook de speelgoedketens weer over van Green Swan. Witteveen had de naam van Blokker Holding toen al in Mirage veranderd, om verwarring tussen het moederbedrijf en de huishoudketen te voorkomen.