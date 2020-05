Al 103.000 ondernemers kregen uitstel van bank voor aflossen lening

Leningen met overheidsgarantie

In de afgelopen weken hebben banken voor 4,3 miljard euro aan nieuwe leningen verstrekt aan 8000 bedrijven. Daarvan werden 2000 leningen verstrekt met overheidsgarantie, meldt de NVB.

Het gaat daarbij vooral om de zogenoemde BMKB-regeling, bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf. In deze regeling staat de overheid garant voor een deel van het bedrag. Het percentage van de lening waarvoor de staat borg staat, werd onlangs verhoogd van 50 procent naar 75 procent, waardoor bedrijven makkelijker een krediet kunnen krijgen.

Volgens de NVB is de regeling populair. De hoeveelheid financieringen met een overheidsgarantie is in de afgelopen twee weken 'min of meer verdubbeld'. Sinds deze week is de looptijd van de leningen onder de BMKB-regeling verlengd van twee naar vier jaar.