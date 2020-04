Positieve reacties op steunpakket KLM, veel vragen over uitwerking

Strenge voorwaarden aan steun

Zolang KLM steun krijgt mag er geen dividend worden uitgekeerd, is er geen winstdelingsregeling, moeten de lonen gematigd worden, zijn bonussen uitgesloten en er worden eisen gesteld aan de verduurzaming binnen het bedrijf en de overlast die het veroorzaakt. Ook moet KLM een herstructureringsplan opstellen om ook zonder overheidssteun uiteindelijk weer te kunnen functioneren.

Daar zullen KLM-medewerkers veel vragen over hebben, verwacht Wallaard. "Er is nog veel onduidelijk. Er wordt gesproken over personeelskosten, dat daar wat aan gedaan kan worden. En over een herstructurering, zodat KLM in de toekomst een financieel gezond bedrijf kan blijven. Dat roept vragen op, want in feite praat je dan al gauw over een reorganisatie en banenverlies. Daar maken we ons natuurlijk zorgen over."