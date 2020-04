Tijd dringt voor KLM, geld raakt op in derde kwartaal

Staatssteun

Om extra geld op te kunnen halen onderhandelt KLM samen met moederbedrijf Air France-KLM met de Franse en Nederlandse overheid en banken om fikse leningen te krijgen, die door de staat worden gegarandeerd. Maar dat is niet het enige waarover wordt nagedacht.

Er wordt ook gesproken met de Nederlandse overheid over directe leningen van de staat aan KLM en zelfs over het kopen van aandelen, staat te lezen in het jaarverslag. Dat wil zeggen: gehele of gedeeltelijke nationalisering.

Alle opties open

Het ministerie van Financiën wil niet inhoudelijk reageren op het scenario vaan aandeleninkoop.

"We doen alles om de onderneming overeind te houden, als er steun komt zullen daar wel voorwaarden aan zitten." Over hoe die steun eruit zal zien doet het ministerie geen uitspraken, daarbij wijst Financiën erop dat Air France-KLM beursgenoteerd is en dat dat koersgevoelige informatie is.

Een woordvoerder van KLM laat weten dat het bedrijf alle mogelijkheden open wil houden, maar dat uitbreiding van het belang van de Nederlandse staat 'op dit moment niet speelt'. De onderhandelingen zouden zich volgens de woordvoerder toespitsen op door de staat gegarandeerde bankleningen of leningen direct van de overheid.

Belang van 6 procent

De staat heeft al sinds jaar en dag een beperkt belang in KLM, van bijna 6 procent. Vorig jaar nam de staat ook een belang van 14 procent in moederbedrijf Air France-KLM.

Tot nu toe bevestigden de overheid en het bedrijf wel dat er werd onderhandeld over staatssteun, maar zowel het ministerie van Financiën als Air France-KLM wilden over de aard van die steun niet veel kwijt.

Twee jaar vooruit

De verwachting – of hoop – van KLM is dat met de steun van de overheid, in welke vorm dan ook, er in ieder geval voor de komende twee jaren gegarandeerd kan worden dat er genoeg geld in kas is om aan de verplichtingen te voldoen.