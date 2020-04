Lampenmaker Signify heeft het nog zwaarder door coronacrisis

Signify is de voormalige verlichtingsdivisie van Philips, dat inmiddels geen aandelen meer in het bedrijf heeft. Het bedrijf zit al langer in zwaar weer door de krimp van de traditionele lampenmarkt.

Dat was ook de reden voor de winstwaarschuwing van eind oktober. In het vierde kwartaal vorig jaar steeg de winst nog iets, maar minder dan het bedrijf gehoopt had. Voor 2020 beloofde Signify de marge te verbeteren, maar daar komt vooralsnog weinig van terecht door de coronacrisis.

Ondanks alles stijgt de koers van Signify wel, zelfs met 8 procent.