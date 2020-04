Reisbranche smacht naar verlichting maatregelen: 'Drukker met annuleren dan met boeken'

Najaar

Los van de zomer, lijken consumenten er al rekening mee te houden dat ze eind dit jaar wel weer op vakantie mogen. "We zien daar wat optimisme", zegt Kok. "Het is beperkt, maar er zijn wel boekingen voor de herfstvakantie en de winter."

Bij Corendon hopen ze in ieder geval een deel van de zomer nog mensen op reis te kunnen sturen. En ook daar wordt er weer geboekt, met name voor september en oktober. "Omdat de klanten de hoop hebben dat het dan goed is. Wellicht kunnen we eerder wel reizen. Maar dan is het nog afwachten of ze in de zomer ook weg willen. Los van alle maatregelen is het de reislust die bepaalt of mensen willen reizen.", zegt Simone van den Berk van Corendon.

Maar ook zij zegt dat de zomeromzet zo belangrijk is voor de sector. "Daarom is het belangrijk om te weten: kan die vakantie doorgaan of niet? Daar gaan we vooralsnog wel vanuit."