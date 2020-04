Bedrijven in looncompensatieregeling zijn gemiddeld 75% omzet kwijt

In de eerste week hebben bijna 80.000 bedrijven zich gemeld voor de NOW, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. In de tweede week was het een stuk rustiger bij het UWV: toen hebben zo'n 20.000 bedrijven zich gemeld.

1,5 miljard euro overgemaakt

Inmiddels heeft het UWV al 1,5 miljard euro overgemaakt aan 81.000 bedrijven, meldt het ANP. Daarmee wordt het loon van in totaal ruim 1,3 miljoen werknemers aangevuld. Het gaat dan om het voorschot van 80 procent van het toegekende maandelijkse bedrag. De resterende 20 procent van het toegekende bedrag komt later pas.

Bij ongeveer 4000 bedrijven is de aanvraag afgewezen. Die bedrijven deden om verschillende redenen niet aan de voorwaarden.