Horeca-uitzendbedrijf Mise en Place failliet: 'Businessmodel niet meer houdbaar'

Drie borden en een smoking

"Toen wij in maart 1994 vanuit de Hotelschool in Maastricht begonnen, ging alles in de horeca nog via envelopjes, in het zwart. Horecamensen die een grote klus hadden belden naar de hotelschool of ze niet nog wat studenten hadden", zegt Ummels.

"Wij hebben als eerste de prijs verdubbeld. Die was hoog, en daar was niet iedereen tevreden mee, maar ze kregen een factuur en het was wit. We zorgden ook als eerste bedrijf van het land dat alle studenten desgewenst in smoking met goede strik liepen, dat ze met drie borden konden lopen. Het moesten mensen zijn die het DNA van gastvrijheid in hun systeem hadden."