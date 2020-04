Coronaklap voor Rotterdamse haven: tot 20 procent minder overslag dit jaar

Capaciteitskrimp containers

De gevolgen van de coronacrisis zullen dus pas in het tweede kwartaal echt goed te zien zijn. Bijvoorbeeld in de containeroverslag, die in het eerste kwartaal nagenoeg op peil bleef.

"In het containersegment vindt op dit moment een reductie plaats van ongeveer 25 procent van de capaciteit tussen Azië en Europa door minder vraag naar transport. Deze capaciteitskrimp zal in het komend kwartaal ook in de Rotterdamse haven duidelijk merkbaar zijn", schrijft het bedrijf.

Minder olie en kolen

In het eerste kwartaal zakte vooral de handel in olieproducten in, met bijna een derde. Dat kwam onder meer doordat er minder stookolie van Rusland naar Singapore werd vervoerd. Rotterdam is hier al jaren de overslagplek voor. In plaats daarvan vervoerden de Russen veel stookolie direct naar de Verenigde Staten voor raffinage.

Daarnaast zakte de aanvoer van kolen met bijna 40 procent in. Dat kwam deels door de gedaalde vraag vanuit de auto-industrie, maar vooral doordat Nederland en Duitsland steeds minder afhankelijk worden van kolen voor hun energievoorziening.