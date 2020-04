Corona-update: Winkelketens gaan weer open, 65.000 aanvragen NOW

VDL Nedcar wil weer aan de slag

In mei wil VDL Nedcar weer beginnen met de productie van BMW’s in de autofabriek in Born. Dat hangt nog wel af van mogelijke extra maatregelen door het kabinet om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het personeel is op de hoogte gebracht dat het bedrijf op 1 mei wil proefdraaien. Op 4 mei zou de fabriek weer echt moeten draaien. Het bedrijf neemt maatregelen om het personeel veilig te laten werken.