De economie weer opstarten, hoe gaat dat? 'Op zoek naar nieuwe normaal'

Op dit moment zitten we midden in de aanpassingsperiode. Dat heeft goede en slechte effecten, vindt Verkoulen. "Je ziet ook wel gewenning optreden. Het is indrukwekkend hoe snel dat is gegaan, je ziet een enorm aanpassingsvermogen", stelt de zorgecononoom. "Maar ik vraag me af of je scholen, ggz's en verpleeghuizen maandenlang dicht kan houden; uiteindelijk wordt de druk op de maatschappij te groot."

'Er is niet zomaar één aan-knop'

De factoren die een rol spelen in die afweging zijn talrijk. "Je moet een hele brede afweging maken", zegt ING-hoofdeconoom Blom. "Het is geen keuze tussen óf economie óf gezondheid, maar het gaat om de effecten die al je acties hebben op al die zaken. Je kunt simpelweg niet naar één aspect kijken."

Ze vervolgt: "Er is ook niet zomaar één 'aan-knop' voor de economie. Kappers kunnen hun deuren wel weer mogen openen, maar daarmee heb je een verstoorde productieketen in de industrie nog niet verholpen."

Volgens Blom is het nodig om te kijken naar de verwevenheid die verschillende sectoren hebben, en hoe belangrijk bedrijven daarin zijn op grotere schaal. "De rol van de horeca is sociaal gezien heel relevant, het is goed voor ons plezier. In de hele economie is de rol van de industrie of de bouw dan weer veel groter. Als baas van een land moet je per sector kijken wat de effecten zijn."