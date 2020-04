UWV-loketten voor doorbetaling salarissen open, coronaregeling van start

De overheid neemt met de NOW een groot deel van de loonsom over van werkgevers als werkgevers hard geraakt worden en personeel weinig of niet meer kunnen laten werken. Hoeveel de overheid voor haar rekening neemt, wordt bepaald door hoe hard een bedrijf geraakt is.

De regeling is er voor bedrijven die gedurende drie maanden minimaal 20 procent omzetverlies hebben.

Bij 100 procent verlies van omzet neemt de overheid 90 procent van de loonkosten over.

Bij 50 procent verlies van omzet neemt de overheid 45 procent van de loonkosten over.

De overheid neemt ook de vakantiegeld-opbouw en pensioenkosten over, tot een maximaal salaris van 9500 euro per persoon per maand.

De regeling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart.