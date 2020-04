Nederland doet massaal online boodschappen: 700 man erbij voor Picnic

'Hamstergedrag neemt af'

Halverwege maart hadden de online supermarkten, net als de fysieke winkels, te maken met hamstergedrag van klanten. Hierdoor waren producten als pasta, luiers en handgel niet meer te krijgen.

"We zien dat klanten langzamerhand weer overgaan tot het 'normale' boodschappenpatroon", zegt een woordvoerder van Albert Heijn. "Het gemiddelde bedrag per bestelling ligt nog wel iets hoger omdat klanten nu vaker in een keer voor de hele week boodschappen in huis halen."

Door de drukte waren de bezorgmomenten die je bij Albert Heijn kunt kiezen in maart al een week vooruit volgeboekt. "De vraag is nog steeds erg groot. Maar er komen elke dag bezorgblokken vrij, ook voor morgen en overmorgen."

Special Care List

Ook bij Jumbo zien ze een stabilisering van de verkopen. Voornamelijk bij de houdbare producten, waar nog steeds 'veel vraag' naar is. "De bevoorrading gaat goed. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar verse producten."

Bij Picnic blijft het voorlopig zo druk dat het bedrijf zijn belofte 'voor tien uur bezorgd, morgen in huis' niet kan waarmaken. Het maakt daarbij een uitzondering voor mensen op een zogenoemde Special Care List. In Rotterdam staan daarop bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen van het Erasmus MC. Muller: "Voor hen is er altijd een plekje in de auto."