'Air France en KLM hopen op miljardenlening met staatsgarantie'

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM is met banken en de Franse en Nederlandse overheden in onderhandeling over een leningenpakket ter waarde van meerdere miljarden euro's. Dat schrijft Reuters op basis van ingewijden.

De leningen aan het luchtvaartbedrijf, dat hard geraakt wordt door de coronacrisis, zouden worden gegarandeerd door de Nederlandse en de Franse staat. Dat betekent dat als Air France-KLM onverhoopt niet zou kunnen terugbetalen, de overheden de rekening oppakken en de banken betalen. 4 miljard voor Air France, 2 miljard voor KLM Volgens Reuters is de deal nog niet in kannen en kruiken, maar het meest waarschijnlijke scenario zou zijn dat Air France een lening krijgt van 4 miljard euro die wordt gegarandeerd door de Franse overheid en KLM een lening van 2 miljard, gegarandeerd door de Nederlandse. Een woordvoerder van moederbedrijf Air France-KLM wil geen commentaar geven op de berichtgeving. Een woordvoerder van KLM liet weten het bericht van Reuters gezien te hebben, maar nog niet te weten of het klopt. Lastige fase Minister Hoekstra van Financiën bevestigde vanochtend dat Nederland intensief contact heeft met Frankrijk over Air France-KLM. "We zijn samen aandeelhouder en vinden het samen belangrijk dat het bedrijf door deze lastige fase komt." Op berichten dat het zou gaan om zes miljard euro aan noodleningen wil het ministerie van Financiën niet reageren. Meer van RTL Z Elbers: 'Niet bezig met ontvlechting KLM en Air France' Kapitaalinjectie Dat het luchtvaartbedrijf in zeer nauw contact staat met de overheden over mogelijke steun, werd eerder deze week ook nog bevestigd door KLM-topman Pieter Elbers. Over details wilde Elbers op dat moment weinig kwijt, behalve dat er ook wordt gekeken naar de mogelijkheid van een kapitaalinjectie. Door de coronacrisis voert KLM nog maar tussen de 5 en 10 procent van het normale aantal vluchten uit. Een groot deel van deze vluchten is bestemd voor repatriatie van gestrande reizigers op allerlei plekken ter wereld. Ook vliegt KLM nog om onder meer medische goederen in Nederland te krijgen. NOW Omdat een groot deel van de omzet is weggevallen heeft KLM al een beroep gedaan op de NOW-regeling. Bedrijven die een groot deel van de omzet zien wegvallen kunnen een NOW-aanvraag doen. Dan neemt de staat tot maximaal 90 procent van de loonkosten op zich, zodat personeel niet hoeft te worden ontslagen. Lees ook: Kabinet ontstemd over actie KLM om tijdelijke krachten te lozen