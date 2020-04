50.000 extra bedrijven mogen 4000 euro coronahulp aanvragen

Tussen wal en schip

Rondvaartbedrijven zijn boos, net als tattooshops. Ook taxichauffeurs, sekswerkers, pilates-leraren, escaperooms en fysiotherapeuten en nog veel meer beroepen komen niet voor op de lijst, terwijl ze hun werk niet meer kunnen uitoefenen en de omzetten zien verdwijnen. Allemaal vallen ze tussen de wal en het schip.

Ondernemers die het idee hebben dat ze benadeeld worden en wél in de TOGS-regeling horen, maar per abuis buitengesloten zijn op basis van een onjuiste SBI-code, kunnen hier invullen waarom ze wel in aanmerking zouden moeten komen.

Regeling wordt nog verder aangepast

Op basis daarvan kunnen SBI-groepen worden toegevoegd aan de lijst, vertelt woordvoerder Harald Hanemaaijer van Economische Zaken. "Er zijn twee groepen die we zien: de ene groep bestaat uit mensen die nu al recht menen te hebben op die 4000 euro maar onder de verkeerde code ingeschreven staan of een code hebben die niet op de lijst staat", zegt Hanemaaijer. "Die hebben we niet in één weekend gevonden. Maar als je recht hebt op die 4000 euro en je geeft dat aan, dan krijg je die gewoon."

Daarnaast inventariseert het ministerie volgens Hanemaaijer ook of ze nu alle SBI-groepen die onder de regeling zouden moeten vallen gevonden hebben. "Het uitgangspunt is: ben je dubbel getroffen? Iedereen is getroffen door corona, een deel is ook nog getroffen door de kabinetsmaatregelen. Die groep willen we goed afbakenen."

Dat is volgens Hanemaaijer ook de reden dat zaterdag besloten werd om de non-food winkeliers op de lijst bij te voegen. De regeling staat open tot 26 juni en het ministerie verwacht dat er in de komende weken nog aanpassingen volgen.