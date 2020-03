Verkeerde code of net tussen wal en schip: noodloket dicht voor deze ondernemers

Hele nacht wakker

"Ik heb de hele nacht wakker gelegen", zegt Fred Wolfs, die samen met zijn vrouw een busonderneming in Portugaal heeft. "Wij stonden al eerder stil dan de vliegtuigen. Begin maart werden al onze klussen op één dag geannuleerd. Volgens mij zouden wij beroep moeten kunnen doen op de regeling"

Wolfs rijdt sportteams, havenbezoeken, evenementen. Bij de KvK staat hij ingeschreven onder de SBI-code 'recreatie overige', en die staat niet op de lijst. "De omzet in maart is nihil, terwijl mijn vaste lasten wel 13.000 euro in de maand zijn. Ik heb voor twee maanden wel lucht, maar de ellende is zo groot. Als ik in juni nog niet rij, ga ik gewoon onder water. Iedere euro is er eentje waarmee ik kan overleven."

Rederijen in gevaar

"Ik zit echt met wat boosheid", zegt Frans Heijn, eigenaar van rederij Admiraal Heijn. "Ik weet niet hoe lang ik dit volhoud. We zijn een klein bedrijf, moesten dicht en we zijn 100 procent van de omzet kwijt. We hebben enorm verduurzaamd, iemand in dienst genomen, er leven vier families van dit bedrijf, en wij komen niet in aanmerking voor de regeling. Ik hoop dat ze het heel snel aanpassen."