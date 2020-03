Zaak in de problemen? Dit zijn de regels voor ondernemersbijstand

Geen rompslomp

Anders dan bij de gewone bijstandsregeling en de al bestaande BBZ, de gewone bijstandsregeling voor ondernemers, is een aantal regels flink versoepeld.

Zo wordt er niet gekeken naar de levensvatbaarheid van je bedrijf om te bepalen of je recht hebt op bijstand. Bovendien is de BBZ in principe een lening, de TOZO is een gift.

Ook wordt er bij TOZO niet gekeken naar het inkomen van je partner en je vermogen. Normaal gesproken kun je geen of minder bijstand krijgen als je veel vermogen hebt of een partner heb die nog geld verdient. Maar om dat te toetsen zou gemeenten nu te veel tijd kosten en daarom wordt dat achterwege gelaten.

Kostendelersnorm geschrapt

Daarnaast wordt de zogenoemde kostendelersnorm genegeerd. Die schrijft voor dat bijstand verlaagd wordt als er meerdere volwassen op een adres wonen. Maar ook dat zou de uitvoering te complex maken om het geld snel te kunnen storten aan mensen in nood.

Overigens is er 'geen wettelijke basis' om van die kostendelersnorm af te wijken, schrijft het ministerie van Sociale Zaken. Dat wil zeggen: het is eigenlijk tegen de wet. Die moet daarom snel aangepast worden, maar tot die tijd wordt gemeentes gevraagd om de regeling toch al uit te voeren in afwachting van een reparatiewetje.