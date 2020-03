'Boeing wil productie gewraakte 737 MAX opnieuw opstarten'

Al jaar vliegverbod

De 737 MAX mag al een jaar niet meer vliegen. Wereldwijd werd er een verbod opgelegd nadat binnen vijf maanden twee crashes plaatsvonden. In oktober 2018 stortte een vliegtuig van Lion Air neer, in maart 2019 een vliegtuig van Ethiopian Airlines.

Al snel werd duidelijk dat er iets mis was met het vliegtuig, waardoor de neus naar beneden stuurde. In de weken en maanden daarop bleven meer en meer vliegtuigen aan de grond. De productie werd daarom in januari stilgelegd en luchtvaartmaatschappijen hebben leveringen uitgesteld.

Toestemming steeds uitgesteld

Boeing heeft de oorzaken van de crashes inmiddels opgespoord en verholpen. Er moet nu gewacht worden op toestemming van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. De hoop bij Boeing is dat halverwege dit jaar het vliegtuig de lucht weer in mag. Dat moment is echter al meerdere malen uitgesteld.

Boeing heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.