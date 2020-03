Corendon annuleert alle vakanties tot 1 juni, reizigers krijgen tegoedbon

Geen geld terug: uitzonderlijke situatie

Klanten die een reis geboekt hadden en voor 1 juni zouden vertrekken, krijgen vandaag een mail van de touroperator. Zij krijgen geen geld terug maar een coronavoucher, die ze kunnen gebruiken om een andere reis te boeken. Normaal gesproken hebben klanten recht om de reissom teruggestort te krijgen.

De reisorganisatie ziet het coronavirus en de gevolgen ervan als een uitzonderlijke situatie waardoor "Corendon zich op het standpunt heeft gesteld dat het gerechtvaardigd is om hiervan af te wijken".

De organisatie is met de branche, het ministerie van Economische Zaken en toezichthouder ACM in gesprek over die regeling.