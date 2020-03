Transavia-personeel ruilt bonus tijdelijk in voor baangarantie van half jaar

Zware klappen

Luchtvaartorganisaties vangen zware klappen in deze gezondheidscrisis. Ook Ryanair en Easyjet houden vrijwel alle vliegtuigen aan de grond. KLM schrapt ook de meeste vluchten, en is van plan om de winstdeling voor zijn 33.000 medewerkers op te schorten tot het najaar.

Voor andere sectoren in Nederland is het opschorten van winstuitkeringen en/ of vakantiegeld nog niet aan de orde, zegt een woordvoerder van FNV. "Het kabinet heeft zeer uitgebreide steunmaatregelen genomen en we willen eerst zien of die voldoende zijn", zegt woordvoerder José Kager. Volgens FNV is het opschorten van winstuitkering en dergelijke een 'ultiem middel', en is dat bij de meeste bedrijven (nog) niet nodig.