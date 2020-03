Topdrukte bij bouwmarkten: deuren dicht, beveiligers en maatregelen

Mondkapjes aan zorg geschonken

Voor mondkapjes hoef je niet meer naar de bouwmarkt. Hornbach verkoopt per direct geen mondkapjes meer. De mondkapjes die er nog op voorraad waren zijn aan de zorg geschonken.

Ook Gamma heeft dat gedaan, vertelt woordvoerder Desiree Schelle van Intergamma, het bedrijf achter Gamma en Karwei. "We krijgen nu soms nog vragen of bouwmarkten die mondkapjes niet aan de zorg moeten geven, maar dat is allemaal allang gebeurd. Wij hebben helaas dus ook geen voorraad meer."

Nummertje trekken

Volgens Schelle verschilt het per gebied wat voor maatregelen er worden genomen. "Wij hebben nauw contact met onze zaken. Zeker in randstedelijk gebied is het wat drukker, daar nemen we dan ook meer maatregelen. Op verschillende plekken krijg je een nummertje. Als nummer 100 dan binnen is, is het één erin, één eruit."

Intergamma heeft in totaal ongeveer 400 zaken. Een deel daarvan zijn Belgisch en hebben eerder de deuren al moeten sluiten. Nederland telt iets meer dan 300 Gamma's en Karwei's. Daar zitten een hoop franchisenemers bij. "Maar ook daar houden we goed contact mee. We houden de maatregelen in de hele formule gelijk."