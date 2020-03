Sterrenrestaurant maakt tomatensoep en rendang om af te halen

Koud afhalen, thuis opwarmen

Gerechten kunnen koud afgehaald worden of bezorgd, waarna ze thuis opgewarmd moeten worden. Er kan contactloos worden betaald. "Ik had nooit verwacht dat ik in 36 uur 1500 maaltijden zou verkopen", zegt Zarzo, nog steeds een beetje verbaasd. "Ik wilde eigenlijk gewoon van mijn voorraad af, maar zolang het logistiek haalbaar is, gaan we gewoon door."

En dat is best wel spannend voor Zarzo, vindt hij zelf. "We gaan nu weer 1000 menu's voorbereiden. Maar als er mensen ziek worden in het team, zullen we moeten stoppen. En als de overheid een complete lockdown afkondigt ook. Tot nu toe zijn we allemaal gezond, ik hoop dat dat zo blijft."