Oproep om respect voor 'onbeschoft behandelde' chauffeurs

Het regent klachten bij de brancheorganisatie over de ontvangst die chauffeurs krijgen bij bedrijven of instellingen waar ze hun vracht komen ophalen of afleveren, vertelt Ernst Moeksis, woordvoerder van TLN. "Sinds de uitbraak van het coronavirus krijgen we doorlopend telefoontjes."

Die klachten variëren van een verbod om er naar de wc te gaan tot niet mogen eten of te drinken in het pand. Ook wordt hen gevraagd om medische informatie en moeten ze meewerken aan het opmeten van hun temperatuur. Dat laatste is verboden onder de privacywetgeving AVG.