Nederlandse economie ligt op z'n gat, maar wat gebeurt er nu?

De schaal waarop het aanbod nu uitvalt is nergens goed mee te vergelijken, zegt Blom. "Dat binnen een periode van een week zo'n groot deel van de economie zegt: 'stop', dat lijkt nergens anders op. Het wordt vooral ingewikkeld door de potentiële duur. Als iedereen zou weten: over drie weken is dit klaar, dan kunnen we wel een plan maken. Nu is dat heel lastig."

Als metafoor gebruik Blom een huishouden waar iedereen zijn taak heeft en afhankelijk is van elkaar. "Iemand doet de was, iemand maakt het eten en als iedereen zijn taak uitvoert, is het huis mooi en hebben we het allemaal goed. Als we dan opeens een deel van het huishouden op non-actief zetten, is het lastig om te zorgen dat de boel blijft draaien."