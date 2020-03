Tienduizenden studenten verliezen stageplaats door coronacrisis

Vervangende opdracht

Die beslissing is genomen door de hoofdredactie. Het risico op besmetting werd te groot geacht, vertelt Cools. "Ik mag mijn stage later wel voortzetten en dat wil ik ook graag, maar niemand weet natuurlijk wanneer dat dan is." In juni zou ze haar studie afronden. Het is niet duidelijk of dat nog haalbaar is.

Bij Hogeschool Inholland zijn er veel studenten die nu niet kunnen afstuderen. "Ik heb nog geen overzicht hoeveel het er precies zijn. Het is allemaal maatwerk. We bekijken per student wat we het beste kunnen doen", zegt Scheffer. "Soms kunnen we er een vervangende opdracht van maken, soms moeten we de stage verschuiven."