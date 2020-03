Ondernemers kunnen half jaar uitstel krijgen voor aflossingen aan de bank

Zakelijke klanten van ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank hoeven de komende zes maanden hun lopende leningen niet af te lossen.

Alles uit de kast

"De bankensector zet zich vanuit alle geledingen in om de economische gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden en voelt de verantwoordelijkheid alles uit de kast te halen voor haar klanten", aldus de NVB in een schriftelijke verklaring.

Banken kunnen deze maatregel nemen, omdat ze gezonde buffers hebben opgebouwd en ruimte krijgen van toezichthouder De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank. De maatregel geldt voor zakelijke klanten met een lening tot 2,5 miljoen euro.

Reacties werkgevers

Werkgeversorganisaties zijn positief. "Dit geeft ondernemers extra lucht in deze zware tijden en dit zijn de perfecte aanvullingen op het pakket van de overheid. Mooi om te zien hoe we met elkaar eendrachtig en daadkrachtig het coronaspook gaan verslaan", laat Hans de Boer (VNO-NCW) weten in het bericht van de NVB.

"Dit is een hele goede steun in de rug voor veel mkb’ers die de banken hier geven. Chapeau!", vult Jacco Vonhof (MKB-Nederland) aan.