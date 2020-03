50.000 bedrijven verwachten minder werk en vragen 'corona-ww' aan

De lijst wordt langer en langer. Voor dit weekend stond de teller nog op 5000 bedrijven, begin maart waren er net een paar honderd bedrijven die gebruik wilden maken van de regeling.

Veel bedrijven dicht

De eerste bedrijven die in de problemen kwamen waren bedrijven in de toerismebranche en in de organisatie van evenementen, zoals standbouwers en materiaalverhuurders. Inmiddels is een groot deel van het publieke leven in Nederland stilgelegd.

Kroegen zijn dicht, net als restaurants, sauna's en sportclubs. Ook veel bioscopen, theaters en winkels zijn niet of zeer beperkt open. In hele ketens valt de vraag naar werk uit. De regeling kan ervoor zorgen dat de werkgeverslasten wat verlicht worden, waardoor een moeilijke periode met weinig of geen inkomsten uitgezeten kan worden.