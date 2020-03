Apple krijgt Franse kartelboete van 1,1 miljard om illegale afspraken

Illegale prijsafspraken

Apple heeft in Frankrijk afspraken gemaakt met de twee groothandels. Dat ging niet over iPhones, maar over andere producten zoals de iPads. Met de groothandels is afgesproken niet met elkaar te concurreren op prijs, waardoor de markt effectief 'gesteriliseerd' werd, aldus de AdlC.

Daarmee bedoelt de AdlC dat Apple en de groothandels zo afspraken maakten, dat de kleinere winkels die de spullen van Apple verkochten eigenlijk geen keus hadden. Ze konden niet zelf kiezen om promotie-acties of prijsverlagingen door te voeren, zonder het risico te lopen dat ze geen Apple-producten meer mochten verkopen.

Zo zorgde Apple ervoor dat de concurrentiemogelijkheden nihil waren. Dat soort praktijken zijn verboden. Binnen de Europese Unie wordt open concurrentie gezien als een groot goed: doorgaans werkt het in het voordeel van bedrijven en de consument.