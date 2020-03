Kroegbazen reageren gelaten op sluiting: 'Ik ga je missen, man'

Goed over nagedacht

Hij is goed te spreken over hoe de maatregel is gecommuniceerd. "Natuurlijk was het om half zes raar, dat je dan moet gaan sluiten", zegt Westerhoff. "Maar je zag wat er gisteren in België gebeurde toen ze middernacht sloten. Dan heeft iedereen een borreltje op en krijg je chaos. Hier is over nagedacht, mensen begrijpen het. Maar ja, gasten zijn wel teleurgesteld."

Westerhoff maakt zich zorgen. "Ik snap de maatregel, maar drie weken is lang hoor. Dat wordt echt zwaar voor veel horeca en voor de medewerkers. Ik ben best bang dat zaken tegen faillissementen gaan aanlopen. Hier gaan we het wel redden, we gaan maar gewoon drie weken klusjes doen", zegt hij, z'n schouders ophalend.