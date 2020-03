KLM neemt noodmaatregelen: wil werktijdverkorting voor 33.000 mensen

KLM is zwaar getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Steeds meer landen komen met reisbeperkingen voor internationale reizigers. Wereldwijd worden daarom vele vluchten geannuleerd en is er veel minder werk voor het personeel van KLM.

Dat komt bijvoorbeeld door het Amerikaanse inreisverbod dat vanaf morgenvroeg Nederlandse tijd zeker 30 dagen geldt voor reizigers vanuit de EU. Amerikanen zijn uitgezonderd en KLM blijft nog wel naar de VS vliegen, maar veel minder vaak.

Zware maatregelen:

KLM komt daarom met een uitgebreid pakket aan maatregelen om de schade te beperken. In maart wordt een kwart van de vluchten geschrapt, van april tot en met juni 30 tot 40 procent, en mogelijk meer.

Ook worden er naar verwachting per direct 1500 tot 2000 fte (equivalent van voltijdsbaan) geschrapt. Het gaat om tijdelijke contracten die niet verlengd worden, om gedwongen ontslag te voorkomen. Nu lopende opleidingen worden gestopt. Er wordt de komende tijd 300 tot 400 miljoen euro aan investeringen gecanceld.

De directie krijgt verder voorlopig geen bonus uitgekeerd. Er wordt in totaal 100 miljoen euro bezuinigd door simpelweg minder uit te geven. Dienstreizen gaan niet meer door, er worden geen externe krachten meer ingehuurd en er komt ook een stop op consultancy.

Winstdeling uitgesteld, alle medewerkers minder werken

De winstuitkering over 2019 wordt uitgesteld voor alle medewerkers. Die bonus zou eigenlijk in april uitbetaald worden, maar dat wordt nu oktober. Alle KLM'ers hebben recht op ongeveer 8 procent van hun basissalaris als winstuitkering.

Daarnaast worden verlofdagen ingeroosterd. Alle medewerkers gaan minder werken vanaf 1 april. Het gaat om zo'n 30 procent minder. KLM zoekt ook meer flexibiliteit in de roosters, omdat er veel vluchten onverwachts uitvallen.

'Crisis van ongekende omvang'

"De impact van het coronavirus op de luchtvaart en KLM is enorm en de situatie verandert en verslechtert voortdurend", schrijft KLM aan de medewerkers.

"Met de laatste ontwikkelingen in de VS zijn we in een crisis van ongekende omvang gekomen. Het is duidelijk dat KLM ingrijpende maatregelen moet nemen om de situatie het hoofd te bieden", gaat de directie verder. Een deel van de maatregelen gaat direct in.

'Moeilijke dilemma's komende maanden'

"Het effect van deze maatregelen is gigantisch. We hadden zoiets verwacht of gevreesd, maar het blijft een schok", zegt Michiel Wallaard, onderhandelaar namens CNV, dat het grondpersoneel van KLM vertegenwoordigt. "Dit moet echt even landen. Komende maandag praten we verder met KLM."

Wallaard vindt dat KLM veel vraagt van de medewerkers. "Het is een offer dat gebracht moet worden. Als medewerkers zo'n stap zetten, moet daar ook wel een belofte van continuiteit tegenover staan", vindt Wallaard. "De bedrijfstop geeft een goed voorbeeld door zichzelf niet te ontzien."

Toch zal er nog een 'moeilijk gesprek' volgen, voorspelt Wallaard. "Heel veel KLM'ers hadden dit nooit zien aankomen, die hebben de winstdeling al bijna uitgegeven. En sinds vanmiddag hebben nog meer landen de grenzen gesloten. Het kan dus nog veel groter worden. We komen voor moeilijke dilemma's te staan."