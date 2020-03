Nieuwe site Amazon: 'een zootje', 'blunders' en 'lachwekkende vertalingen'

Work in progress

Het is voor Amazon voor het eerst dat ze zo groots een webwinkel openen, laat de winkel weten in een reactie. "Het is de eerste dag voor ons in Nederland en we werken er hard aan om de winkel constant te verbeteren", zegt een woordvoerder.

Dat doet het door meer producten en diensten toe te voegen, stelt het bedrijf. "Of ervoor te zorgen dat de productpagina's zo goed mogelijk zijn. Dat is een doorlopend proces. We zijn vastberaden om onze klanten de winkelervaring te bieden die ze verwachten van Amazon."