Tata Steel wil 1250 banen schrappen, waar is onduidelijk

Vorig jaar november zei het bedrijf dat er 1600 banen zouden verdwijnen in Nederland. In het Verenigd Koninkrijk zouden 1000 banen geschrapt worden. Het zorgde voor veel protest onder Nederlandse werknemers en de vakbonden.

Geen banen schrappen, wel bedrijven?

In januari 2020 zei Tata Steel Nederland voorlopig geen banen te gaan schrappen in IJmuiden. In ieder geval tot oktober 2020 is een massaontslag niet mogelijk, schreef de Nederlandse directie van Tata Steel.

Wel zouden verschillende Nederlandse bedrijfsonderdelen naar verluidt in de verkoop staan. Het ging dan niet om het voormalige Hoogovens in IJmuiden, maar over verschillende andere onderdelen die het staal uit IJmuiden verwerken tot hoogwaardige producten.