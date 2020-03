Europese Commissie schort slotregels op, helpt luchtvaartmaatschappijen

Vliegtuigen leeg door Europa

In de Europese slotregels is namelijk vastgelegd dat een luchtvaartmaatschappij minimaal 80 procent van de toegewezen slots moet opvullen. Als een maatschappij daar niet aan voldoet, moeten er slots worden ingeleverd in het volgende seizoen. Dat is de reden dat er nu wordt gevlogen met een lagere stoelbezetting.

Voor de luchtvaart is het jaar verdeeld in de zomer (29 maart t/m 24 oktober) en de winter (25 oktober t/m 28 maart). Ter voorbeeld: als een luchtvaartmaatschappij 1000 keer mag landen en opstijgen in de zomer van 2020, moet daar minimaal 800 keer gebruik van worden gemaakt. Doet een maatschappij dat niet, dan mag er minder gevlogen worden in de zomer van 2021.