Amazon gaat strijd aan met Bol en Coolblue, start in Nederland

Amazon is officieel in Nederland. De webwinkelreus heeft vanmorgen zijn Nederlandse site geopend. Hoewel het al duidelijk was dat Amazon ver was in de voorbereidingen om de Nederlandse markt te betreden, was het nog niet duidelijk wanneer het echt zou beginnen.

Wel was duidelijk dat dat in de eerste helft van 2020 zou gebeuren. Een tijdlang konden via Amazon.nl alleen boeken gekocht worden. Nu staan er miljoenen producten op de site. 100 miljoen producten Het gaat om ruim honderd miljoen producten, beweert Amazon tegenover NRC. Dat zou meer dan vier keer zo veel zijn als bij Bol.com, wat tot nu Nederlands grootste webwinkel was. Volgens het bedrijf begint het 'bescheiden', maar moet het aantal producten op termijn fors doorgroeien. Enkele duizenden ondernemers aangesloten Nederlandse ondernemers kunnen vanaf nu in heel Europa via Amazon hun producten aan de man brengen. Er zijn 'enkele duizenden' Nederlandse ondernemers die zich al bij Amazon hebben aangesloten. Bij Bol.com zijn ongeveer 27.000 ondernemers aangesloten. Het Nederlandse hoofdkantoor van Amazon wordt ook uitgebreid. Er staan nu 85 vacatures open. Eind dit jaar zullen er ongeveer 400 mensen werken. De distributie voor Nederland wordt gerund vanuit een distributiecentrum net over de grens bij Roermond.