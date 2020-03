Consumentenbond eist dat Volkswagen komt praten over sjoemelcompensatie

In dit geval trekt de Consumentenbond op met een stichting die specifiek streeft naar compensatie voor gedupeerden van het sjoemeldieselschandaal.

"We houden graag nog even de kaarten tegen de borst als het gaat om de juridische procedure", zegt Joyce Donat van de Consumentenbond.

Liever niet naar de rechter

De Consumentenbond zegt liever niet naar de rechter te gaan. De bond wil liever in gesprek met Volkswagen.

"Volkswagen heeft al genoeg juridische procedures lopen. Hun tactiek is traineren, uitstellen, ontkennen. We zijn zo tien jaar verder als we er een zaak van maken", zegt Donat. "We doen het als het moet, maar consumenten hebben er niets aan."