Voordeelacties in de supermarkt: geen extra winst, wel onmisbaar

Aankopen doorschuiven

"We zien dat mensen de aankopen die ze moeten doen verschuiven", zegt onderzoeker Jonne Guyt. "Mensen hebben een patroon en kopen bijvoorbeeld eens per vijf weken wc-papier. Grote voordeelacties zorgen voor volumeverschuivingen. Normaal koop je in de vijfde week wc-papier, maar als er een aanbieding is doe je dat al in week drie."

Volgens Guyt zorgen de voordeelacties dan ook niet voor meer winst voor de supermarkten. Wel zorgt het ervoor dat het moment verandert waarop mensen inslaan.