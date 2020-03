Staatssecretaris met minister in gesprek over betaald aangiftesysteem

"Het gaat om het principe", zegt VVD-Kamerlid Lodders. "Kun je mensen vragen te betalen om aangifte te doen?"

Eerder stelde staatssecretaris Hans Vijlbrief nog dat ondernemers gewoon de portemonnee moeten trekken. Uit een analyse blijkt dat er juridisch nogal wat haken en ogen zitten aan compensatie voor de ondernemers als zij het nieuwe zakelijke aangiftesysteem gebruiken.

Kleine ondernemers compenseren leidt mogelijk tot 'risico op onrechtmatige staatssteun, precedentwerking en handelen in strijd met het gelijkheidsbeginsel', schreef hij aan de Kamer. Daarnaast zou een wettelijke grondslag ontbreken. Maar op zijn eerdere besluit komt hij dus mogelijk terug.

Maar Bart Snels van GroenLinks blijft kritisch: "Het is voor ons een principieel punt dat we geen kosten in rekening brengen louter en alleen om belasting te betalen", zegt hij.

'Niet doof en blind'

Volgens staatssecretaris Vijlbrief is niet de bedoeling dat de overheid gratis e-herkenning gaat aanbieden. "Maar ik ben niet doof en blind."

Kamerbreed verzet de Kamer zich er tegen dat ondernemers moeten gaan betalen om aangifte te doen. "Het lijkt me het beste dat ik weer in contact treed met minister Knops over de kostenkant."