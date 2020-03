Wereldwijd meer faillissementen verwacht door corona-onzekerheid

Trendbreuk

"Het is vooral een trendbreuk", zegt econoom Theo Smid van Atradius. "De afgelopen vijf jaar zagen we de faillissementen steeds dalen. Die daling lijkt nu voorbij, sinds vorig jaar nemen de faillissementen weer toe. Dat kan het begin zijn van een conjunctuuromslag."

Waar het heen gaat is volgens Smid nog niet te zeggen. "Iedere stijging is reden tot zorg, maar vergeleken met 2012 of 2013 valt het nog best wel mee. We zitten echt nog niet in een crisisscenario", zegt Smid.