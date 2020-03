425 bedrijven vragen werktijdverkorting aan: 'Al onze plannen van de kaart geveegd'

Etienne Dederen is een van de directeuren van Designmine, een standbouwbedrijf uit Sittard. Met 26 mensen werkt het bedrijf aan de bouw van stands voor grote events en beurzen. "In de afgelopen week zijn veertien projecten doorgeschoven naar het najaar of afgelast", zegt Dederen.

Beurzen verplaatst, inkomsten ook

"Zo langzaam maar zeker begint er wel een probleem te ontstaan", verzucht Dederen. Designmine draait ongeveer 80 grote projecten per jaar. De stands worden ontworpen en voorbereid in de eigen timmerwerkplaats en gaan daarna op transport naar de beurs in kwestie. In een paar dagen tot een kleine week wordt zo'n stand dan opgebouwd, daarna is de beurs en dan volgt demontage.

Dat soort beurzen wordt nu massaal uitgesteld door angst voor verspreiding van het coronavirus. De toonaangevende Hannover Messe is naar juli verplaatst, de Bouw en Agri Vakdagen worden nu in oktober gehouden en tech-event The Next Web gaat ook naar oktober. En niet alleen in de beursbranche komen bedrijven in de problemen; wereldwijd zijn productieketens verstoord.