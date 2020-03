Consumentenbond eist dat Yarden versobering uitvaartpolis terugdraait

Yarden verrast door brief

Yarden zelf stelt verrast te zijn door de stap van de Consumentenbond. Volgens woordvoerder Ditske Ouendag heeft Yarden drie maanden geleden contact gehad met de Consumentenbond, maar zijn er daarna geen vragen meer geweest. Ouendag geeft aan dat Yarden de beweringen van de Consumentenbond nog bekijkt en overweegt wat nu de volgende stap is.

Voor de Consumentenbond is die stap duidelijk. Zij stellen dat Yarden fout zit. In oktober werd duidelijk dat branchegenoot DELA het financieel geplaagde Yarden wil overnemen. Als toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) goedkeuring voor de deal geeft, zou de toekomst van Yarden veiliggesteld zijn.

Daarnaast stelt de Consumentenbond dat de 'en bloc'-clausule zelf in meerdere gevallen onrechtmatig is. Die clausule stond nog niet in de voorwaarden toen veel klanten hun verzekering afsloten.