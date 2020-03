DSM en Engie vragen medewerkers thuis te blijven om corona

Ook thuiswerken bij Engie

Bij het Zwolse kantoor van energieleverancier Engie hebben tientallen mensen gehoord dat ze thuis kunnen werken, omdat een van hun collega's mogelijk besmet is met het virus. Bij die werknemer is een test afgenomen om te bepalen of hij of zij besmet is met het virus.

In afwachting van de uitslag is ongeveer 30 collega's die bij de werknemer in de buurt zaten, gevraagd om thuis te werken. "Een handjevol mensen met een wat zwakkere gezondheid, werkt ook thuis", zegt een woordvoerder. "Collega's die zich niet happy voelen, mogen ook thuiswerken."

Op de locatie in Zwolle werken ongeveer 300 mensen.