Golfbeweging corona: tekorten en minder zeevracht verwacht

De Chinese industrie heeft tien dagen lang vrijwel geheel plat gelegen, nadat de vakantie rondom Chinees Nieuwjaar verlengd werd. Nu draaien de fabrieken wel, maar op halve kracht. "Het wordt alleen maar erger", zegt Swart. "Want de achterstand op wat je had moeten produceren wordt voorlopig alleen maar groter."

Komende weken impact

Komende week komen de eerste schepen aan die leger zijn vertrokken. "De schokgolf die door de productieketens loopt bereikt dan Rotterdam", zegt Swart. Er zullen, verwacht ABN Amro, serieuze tekorten ontstaan in de industriële productie. Veel onderdelen kunnen niet of later geleverd worden.

Een schip doet er doorgaans vier tot zes weken over om van China naar Europa te varen. De verwachting is dat in maart de fabrieken in China wel weer op volle kracht kunnen gaan draaien, maar dat betekent dat we tot april of mei nog wel tekorten zullen houden.

Hoe groot de klap echt zal zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven is nog niet te voorspellen, omdat er weinig bekend is over welke producten wel geleverd worden. "De komende weken zien we hoe groot de impact zal zijn", zegt Spoel. "Rederijen weten wel wat er aan boord zit, maar veel bedrijven weten niet goed of hun bestellingen zullen aankomen." De ondernemersvereniging wil dat rederijen daar duidelijker over communiceren.